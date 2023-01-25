Haliliye Belediyesi tarafından Kısas Mahallesine kazandırılan Kültür Merkezinin açılışı gerçekleşti.

Haliliye Belediyesi tarafından Kısas Mahallesine kazandırılan Kültür Merkezinin açılışı gerçekleşti.

Haliliye Belediyesi Kısas Kültür Merkezi’nin resmi açılışı gerçekleşti. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Kısas Mahallesinde bulunan eski belediye hizmet binası Kültür Merkezine dönüştürüldü. Kısa süre içerisinde çalışmaların tamamlandığı ve hizmete sunulan Kısas Kültür Merkezi’nin açılışı coşkulu bir törenle yapıldı. Kısas manilerinin okunduğu ve Haliliye Belediyesi Halk Oyunları ekibinin yöresel oyunları sahnelediği açılış töreni, Aşık Sefai’nin saz sunumuyla sahne almasıyla devam etti. Katılımcıların ilgiyle takip ettiği gösterilerin ardından açılış konuşmasını yapan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Kısas Kültür Merkezinin bölgenin ihtiyacı olduğunu ve söz verdikleri gibi tamamladıklarını ifade etti. Kültür Merkezinin hayırlı olmasını dileyen Başkan Mehmet Canpolat, Kısas Mahallesi için asfalt ve kültür ve taziye evi müjdesini de duyurdu. Başkan Mehmet Canpolat, açıklamasında, “Burada uzun yıllar belde belediyesi olarak hizmet etmiş bu binayı dönüştürerek, gerek muhtarım, gerek Kısas halkıyla hep birlikte istişare ettik ve sonunda müziği, kültürüyle birlikte Kısas’a Kültür Merkezi yaraşır dedik. İçerisinde dikiş atölyelerinin olduğu, el sanatlarının olduğu ve yine nota ve enstrümanlarla ilgili, bilgisayar, okuma salonunun yer aldığı Kısas’a yakışır Kültür Merkezinin açılışındayız. Kısas’ın asfaltla ilgili ihalesini gerçekleştirdik, inşallah bahar ayında Kısas’ın içinde tüm yollar asfalt olacaktır. Kısas’ta geçmişten bugüne ne söz verdiysek yaptık. Yine bir sözümüz vardı, unutmuş değiliz. Kısas’a da bir taziye evi, bir kültür evi yakışır değil mi? Bunun da buradan sözünü verelim. Yerimiz hazır, inşallah bu sene içerisinde temelini atıp, Kültür Evimizin açılışını yapacağız. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Belediye Başkanı olarak bizler sizlerin emrindeyiz, sizler de bizim emanetimizsiniz diyorum, saygılarımı sunuyorum” dedi.

Kısas Mahallesinde kazandırılan Kültür Merkezi için Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür eden Mahalle Muhtarı Davut Ersöz, “Bugün burada açılışını yapacağımız Kültür Merkezini Kısas’ın hizmetine sunan Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat’a mahallem adına teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Kültür Merkezi’nin Kısas Mahallesine yakıştığını kaydeden Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ise, “Bu hizmet Kısas’ımızı inşallah bilgi birikim, kültür, kültürel bir birikim olarak daha da ileriye taşıyacağına yürekten inanıyorum. Burası kültürlü bir bölge, kültürlü bir bölgeye Kültür Merkezi yakışmış. Bundan dolayı, ince düşüncesinden dolayı Başkanımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Kısas Kültür Merkezi’nin resmi açılışı kurdelelerin kesilmesiyle gerçekleşti. Kültür Merkezinin içerisinde Müzik Sınıfı, Bilgisayar Kursu, Dikiş Atölyesi, El Sanatları Atölyesi, 45 kişilik Okuma Salonu ve 15 kişilik sınıf ile Kısas Mahalle Muhtarlığı yer alacak.