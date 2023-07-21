Haliliye Belediyesi Kısas Kültür Merkezi, vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından Kısas Mahallesine kazandırılan Kısas Kültür Merkezine vatandaşların yoğun ilgisi devam ediyor. İçerisinde okuma salonu, dikiş nakış, el sanatları, bilgisayar ve bağlama kurslarının yer aldığı kültür merkezi, hem kadınlar hem de gençlerin dolu dolu vakit geçirdikleri adres oluyor. Uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı sertifikalar da veriliyor.

Kendilerine sunulan imkandan dolayı memnun oldukları ve kültür merkezinde faydalı vakit geçirdiklerini ifade eden vatandaşlar, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür ettiler.