Haliliye Belediyesi bünyesindeki Milletevlerine hem meslek öğrenmek hem de hoş zaman geçirmek isteyen kursiyerlerin ilgisi yoğun oluyor. Annelerin eğitim gördüğü, çocuklarının da akranlarıyla kreşte eğlendiği Milletevlerinde kurs kayıtları ise devam ediyor.

Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü, kadınlara yönelik pozitif ayrımcılıklarını hizmete sunduğu merkezler ile devam ettiriyor.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları ile hayatın her alanında kadınların yanında olan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Milletevleri ve bünyesindeki Merkezler ile kadınlara yönelik meslek edindirme ve hobi kurslarını hizmete sunuyor. Ahmet Yesevi, Süleymaniye ve Sırrın Milletevinde el sanatları, dikiş nakış, kuaför, okuma yazma ve Kur-an’ı Kerim kurslarına katılan kadınlara, usta öğreticiler tarafından teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği bu kurslara çocuklarıyla katılan anneler ise çocuklarını kreşe bırakmanın rahatlığını yaşıyor. Kreş hizmetinin de sunulduğu Milletevlerinde, anneler kurslardan aldıkları eğitimlerle meslek öğrenirken, çocukları da akranlarıyla eğlenceli zaman geçirmenin keyfini yaşıyor. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği kurslarda hem meslek öğrendiklerini hem de ev ekonomisine katkı sağladıklarını kaydeden kursiyer kadınlar, sağlanan bu imkanlar dolayısıyla Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a ve Haliliye Belediyesine teşekkür ediyor. Ahmet Yesevi, Süleymaniye ve Sırrın Milletevindeki el sanatları, dikiş nakış, kuaför, okuma yazma ve Kur-an’ı Kerim kurslarını başarıyla tamamlayan kadınlara ise kurs sonunda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veriliyor.

Kültür ve sosyal işler müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurslara kayıtların devam ettiği ve kursiyerlerin milletevlerine başvuru yapmaları gerektiği ifade edildi.