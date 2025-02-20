Haliliye Belediyesi, bünyesinde hizmet veren gezici atölye ile ilçedeki çöp konteynerlerinin bakım ve onarımını yerinde gerçekleştiriyor. Kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması adına hayata geçirilen Atölye ile hem tasarruf sağlanıyor hem de hijyen standartları artırılıyor.

Haliliye Belediyesi, çevre temizliği ve kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması adına önemli bir projeye imza atıyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın üreten belediye anlayışıyla hizmete sunulan Atölyeler ile tasarrufu amaçlayan Haliliye Belediyesi, gezici atölye ile merkez ve kırsal mahallelerde hizmet veriyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirilen gezici atölye uygulaması ile ilçe genelinde kullanılan çöp konteynerlerinin bakım ve onarımı yerinde gerçekleşiyor. Uzun süreli kullanım ve dış etkenler nedeniyle deforme olan konteynerleri bünyesindeki ustalar aracılığıyla yenileyen Haliliye Belediyesi, kötü kokunun da önüne geçerek çevre kirliliğini önlüyor. Etkin ve hızlı çözüm ile ekipler tarafından tespit edilen konteynerler, kaynak işlemleri, boya ve genel bakım ile ilk günkü görünümüne kazandırılıyor. Gezici Atölye ile çevre temizliği konusunda önemli bir farkındalık oluşturan Haliliye Belediyesi, hizmet odaklı ve tasarruf anlayışına dayalı çalışmalarıyla da takdir görüyor.