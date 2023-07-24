Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde açılan kurslar ile sporla tanışma fırsatı yakalayan gençler, sunulan çeşitli spor dallarıyla hem ara tatili değerlendiriyor hem de sporla tanışıyor.

Şampiyon sporcular yetiştirme parolası ile çalışan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Spor Birimi, gençleri yetiştirmeye devam ediyor. Gençlerin sağlıklı ve düzgün ortamlarda spor yapmasını, sporla tanışması ve kötü alışkanlıklardan uzak durmasını hedefleyen Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, şampiyon sporcular yetiştirmek için salon sporlarına büyük destek veriyor. Açılan spor okulları ile Devteyşti Eyüp Cenap Gülpınar Spor Merkezi, Süleymaniye Aliya İzzetbegoviç Spor Merkezi ve Sabiha Özlek Spor Salonu gençlere hizmet veriyor. Okulların tatil edilmesiyle Yaz Spor Okullarındaki kurslar yoğun ilgiyle devam ederken, voleybol, basketbol, tekvando, judo ve yüzme kurslarında eğitimler veriliyor. Eyüp Cenap Gülpınar Spor Merkezinde hizmet veren judo ve basketbol kurslarına katılan gençler, hem ilgilendikleri spor dalıyla ilgili teknik bilgi sahibi oluyor hem de uygulamalı eğitim alıyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından 7-14 yaş grubuna yönelik verilen kurslar, gençlerin yoğun katılımıyla sürüyor. Çeşitli dallarda eğitimlerin verildiği bu kurslara katılan gençler, yaz tatilinde yeni hobiler edinerek kaliteli zaman geçiriyor. Gençler, verilen eğitimlerle sporun dallarıyla tanıştıklarını ve hoş zaman geçirdiklerini ifade ediyor.

Salon sporlarının yanı sıra sıcaklıkların artığı bugünlerde serinlemek isteyen gençlerin ilk adresi ise belediye bünyesindeki yüzme havuzları oluyor. Haliliye Belediyesi’nin 3 merkezinde aktif olarak hizmet veren yüzme havuzlarında serinleme fırsatı bulan gençler, antrenörlerin verdiği eğitimle yüzmeyi öğreniyor. Kız ve erkek çocuklar için yaş aralıklarına göre seanslar halinde devam eden yüzme kursunda, çocuklara temel yüzme ve yüzme teknikleri eğitimi veriliyor.

Genç yetenekler yetiştirmeyi hedefleyen Haliliye Belediyesi, Futbol Okulu Kursuyla da geleceğin yıldız sporcularını yetiştiriyor. Alanında uzman antrenörler tarafından verilen Futbol Okulu kursuna katılan gençlere, futbolun teknik kuralları öğretiliyor. Verilen teorik eğitimin yanında halı sahada sürdürülen eğitimde futbol terimlerini de uygulamalı olarak öğrenen gençler, Futbol Okuluna yoğun ilgi gösteriyor. Gençlere forma desteğinin de sağlandığı Futbol Okuluyla hayallerine hazırlanan gençler, kendilerine sunulan bu imkanlar dolayısıyla Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a ve Haliliye Belediyesine teşekkürlerini iletti.