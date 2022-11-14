Şanlıurfa (İHA) Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki kütüphaneler ile sessiz ve nezih bir ortamda sınava hazırlandıklarını ifade eden gençler, hayallerine giden bu yolda desteklerinden ötürü Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.

Şanlıurfa (İHA) Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki kütüphaneler ile sessiz ve nezih bir ortamda sınava hazırlandıklarını ifade eden gençler, hayallerine giden bu yolda desteklerinden ötürü Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.

Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Canpolat’ın gençliğe ve eğitime önem verilmesi yönündeki talimatlarıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Üniversite sınavına hazırlanan ve hayallerindeki meslek için ter döken gençlerin adresi olan belediye bünyesindeki kütüphaneler ve gençlik merkezi, gençleri meslek sahibi yapıyor. Gençler, Bahçelievler Gençlik ve Eğitim Merkezi, Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi ve İbrahim Tatlıses Kültür Merkezindeki kütüphane ve çalışma ortamlarıyla sessiz ve nezih bir ortamda üniversiteye hazırlanıyor. Alanında uzman hocalar eşliğinde hem ders anlatımlarını dinleyen hem de soru çözümleriyle eksik konularını tamamlayan öğrenciler, geleceğe emin adımlarla hazırlanıyor. Bu kütüphanelerde periyodik olarak yapılan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile de gençlere kendilerini deneme şansı veriliyor. Hem soru çözümleri hem de deneme sınavlarıyla üniversite sınavına sıkı bir şekilde hazırlandıklarını ifade eden gençler, desteklerinden ötürü Canpolat’a teşekkür etti. Öte yandan, gençlerin geleceğe hazırlanmasında rol oynayan belediye bünyesindeki bu kütüphane ve eğitim merkezi ile geçtiğimiz yıl 143 genç üniversiteyi kazandı.