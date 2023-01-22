Haliliye Belediyesi Bahçelievler Gençlik ve Eğitim Merkezinde gençlere yönelik açılan İngilizce ve Bilgisayar Kursu ile gençler kendilerini geliştirme fırsatı buluyor.

Haliliye Belediyesi Bahçelievler Gençlik ve Eğitim Merkezinde gençlere yönelik açılan İngilizce ve Bilgisayar Kursu ile gençler kendilerini geliştirme fırsatı buluyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde gençlere yönelik kurslar devam ediyor. Haliliye Belediyesi Bahçelievler Gençlik ve Eğitim Merkezinde açılan İngilizce ve Bilgisayar Kursuna katılan öğrenciler, kendilerini geliştirerek hem meslek sahibi oluyor hem de geleceğe hazırlanıyor. Bilgisayar Kursunda programlar ile teorik ve uygulamalı bilgi edinen gençler, İngilizce Kursunda ise temellerini geliştirme şansı yakalıyor. Katıldıkları kurslar ile kendilerini geliştirdiklerini dile getiren kursiyerler, bu imkanları sağladığı için Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a ve Haliliye Belediyesine teşekkür etti. Uzman eğitmenler tarafından verilen İngilizce ve Bilgisayar Kursuna kayıtların devam ettiğini belirten Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ise kayıt olmak isteyen öğrencilerin Bahçelievler Gençlik ve Eğitim Merkezine başvurarak, kayıt oluşturabileceğini ifade etti.