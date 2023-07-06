Haliliye Belediyesi bünyesinde çocuklara yönelik hizmet veren yüzme havuzları, yaz tatilinin ardından yoğun ilgi görüyor.

Haliliye Belediyesi tarafından başlatılan Yaz Spor Okulları çerçevesinde çocuklar yüzme öğreniyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Yaz Spor Okulları çerçevesinde açılan yüzme kursları yoğun ilgi görüyor. Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi, Eyyüp Cenap Gülpınar Spor ve Yaşam Merkezi ve Aliya İzzetbegoviç Süleymaniye Spor Kompleksinde devam eden kurslar ile çocuklar, profesyonel yüzme hocaları eşliğinde yüzme öğreniyor. Kız ve erkek çocuklar için yaş aralıklarına göre seanslar halinde devam eden yüzme kursunda çocuklara temel yüzme eğitimi ve yüzme teknikleri öğretiliyor.

Çocuklara suda panik yaşamamaları için yapmaları gerekenleri anlatan yüzme hocaları, birebir ilgilendikleri çocuklara yüzmeyi öğretiyor. Yaz tatilinin başlamasıyla yüzme kurslarına katılan çocuklar, kısa sürede verilen eğitimle yüzme öğrendiklerini ifade ederek, yaz tatilinin keyfini çıkardıklarını söyledi.

Havaların ısınmasıyla havuzda hem eğlendiklerini hem yüzme öğrendiklerini belirten çocuklar, Haliliye Belediyesine ve Başkan Mehmet Canpolat’a teşekkürlerini iletti.

Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise kayıtların devam ettiği ve Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri erkek çocuklar için, Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri ise kız çocukları için yüzme havuzlarının açık olduğu belirtildi.