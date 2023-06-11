Haliliye Belediyesinin gençlere yönelik faaliyet veren halk oyunları kursunda sanatla tanışan gençler, futbol okuluyla da hem hayallerine koşuyor hem de spor alışkanlığı kazanıyor.

Gençliğe, sanata ve spora önem veren Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın geleceğe yatırımları devam ediyor. Başkan Mehmet Canpolat’ın gençliğe önem verilmesi talimatıyla çalışmalarını hummalı bir şekilde yürüten Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, gençleri hem sanatla hem de sporla tanıştırıyor. Bu çerçevede hizmet veren futbol okulu ile belediye bünyesindeki uzman hocalar eşliğinde verilen eğitimler ile genç yetenekler geleceğe hazırlanıyor. Eğitmenler tarafından teknik kuralları öğrenen ve antrenmanlarla deneyim kazanan gençler, hayallerine daha emin adımlarla koşuyor. Belediye tarafından açılan futbol okulu kursu ile sıkı çalışacaklarını ifade eden gençler, geleceğin yıldız futbolcuları olmak için efor sarf ediyor.

Sporcu bir neslin yetişmesi için verilen kursların yanı sıra halk oyunları kursuyla da gençler sanata yönlendiriliyor. Başta Şanlıurfa olmak üzere çeşitli yöresel oyunlarla tanışma şansı yakalayan gençler, hocaları eşliğinde eğitim alıyor. Birbirinden farklı yöresel oyunların öğretildiği kurs sonrası gösterilerde ve yarışmalarda sahne alma fırsatı bulan genç kursiyerler, büyük beğeni topluyor.

Öte yandan, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından açılan futbol okulu ve halk oyunları kursları 7-14 yaş aralığındaki gençlere yönelik hizmet vermeye devam ediyor.