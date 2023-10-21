Haliliye Belediyesi tarafından eğitimlerin sürdüğü futbol okulu ile geleceğin genç yetenekleri, uzman eğitmenler eşliğinde yetişiyor.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın gençliğe ve sporcuya önem verilmesi yönündeki talimatlarıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün geleceğe yatırımları devam ediyor. Kültür ve sosyal işler müdürlüğüne bağlı spor birimi bünyesinde hizmete sunulan kurslar ile gençlerin sportif faaliyetlere yönlendirilmesi ve sporla tanışması hedefleniyor.

Bu çerçevede hafta sonları verilen futbol kursu ile uzman eğitmenler eşliğinde antrenman yapan çocuklar, geleceğin yıldız futbolcuları olmak için ter döküyor. Genç yeteneklerin yetiştirildiği futbol kursunda, eğitmenler tarafından teknik kuralları öğrenen ve uygulamalı eğitimlerle deneyim kazanan gençler, hayallerinin futbolcu olmak olduğunu ifade ediyor. Belediye tarafından açılan bu kurs ile sıkı çalışacaklarını kaydeden ve hafta sonu tatilini değerlendirdiklerini belirten çocuklar, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkürlerini iletiyor.

Kültür ve sosyal işler müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise cumartesi ve pazar günleri 7-14 yaş aralığı için verilen futbol okulu eğitimlerinde kayıtların devam ettiği ve kayıt olmak isteyen gençlerin iletişim merkezi aracılığıyla bilgi alabileceği ifade edildi.