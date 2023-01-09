Haliliye Belediyesi tarafından eğitimlerin başladığı Futbol Okulu ile geleceğin genç yetenekleri, uzman eğitmenler eşliğinde yetişiyor.

Haliliye Belediyesi tarafından eğitimlerin başladığı Futbol Okulu ile geleceğin genç yetenekleri, uzman eğitmenler eşliğinde yetişiyor.

Gençliğe ve spora önem veren Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın geleceğe yatırımları devam ediyor. Canpolat’ın gençliğe önem verilmesi talimatıyla çalışmalarını hummalı bir şekilde yürüten Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Spor Birimi, Futbol Okulunu hizmete sundu. Belediye bünyesindeki uzman hocalar eşliğinde verilen eğitimler ile genç yetenekler geleceğe hazırlanıyor. Eğitmenler tarafından teknik kuralları öğrenen ve antrenmanlarla deneyim kazanan gençler, hayallerine daha emin adımlarla ilerliyor. Belediye tarafından açılan Futbol Okulu kursu ile sıkı çalışacaklarını ifade eden gençler, geleceğin yıldız futbolcuları olmak istediklerini ifade ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Spor Birimi tarafından 7-14 yaş aralığı için verilen Futbol Okulu eğitimleri ise Cumartesi ve Pazar günleri devam ediyor.

Öte yandan, sporcu bir neslin yetişmesi için açılan Futbol Okulu’nun yanı sıra Kış Spor Okulları da basketbol, voleybol, yüzme, tekvando, badminton ve judo dallarında sürüyor.