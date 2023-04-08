Haliliye Belediyesi bünyesindeki tekvando ve judo kursu ile bir yandan gençlerin sportif faaliyetlere katılımları sağlanıyor, bir yandan da lisanslı sporcular yetiştiriliyor.

Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın “Gençlere Can’dan Hizmet” anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor. Gençlerin spor faaliyetlere katılmalarını sağlamak, sporu sevdirmek ve lisanslı sporcular yetiştirmek gayesiyle hizmete sunulan belediye bünyesindeki spor merkezleri, gençlerin uğrak adresi oluyor. Spor kursları ile gençlere vakit geçirecekleri ortamlar sunulurken, çeşitli branşlarda verilen eğitimlerle spor alışkanlığı kazandırılması hedefleniyor. Bu çerçevede Eyyüp Cenap Gülpınar Spor ve Yaşam Merkezinde judo kursu ve Süleymaniye Aliya İzzetbegoviç Spor Merkezindeki tekvando kursu ile gençlere eğitimler veriliyor.

Tekvando ve judo kursuna katılan 7-14 yaş aralığındaki gençler, alanında uzman eğitmenler tarafından teknik ve uygulamalı eğitim alıyor. Forma desteğinin de sağlandığı kurslardan yararlanan gençler, geleceğin genç yetenekleri olmak için uzman hocaları nezaretinde ter döküyor. Sporcu olmak isteyen gençlere yüzme, basketbol, voleybol, badminton, tekvando ve judo branşlarının sunulduğu bu kurslarla hayallerine hazırlanırken, tatil ve boş zamanlarını da sporla geçiriyor. Sunulan imkanlarla hem teknik hem de uygulamalı eğitim alarak, vakitlerini sporla geçirdiklerini ifade eden gençler, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a ve Haliliye Belediyesine teşekkür etti.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise 7-14 yaş aralığındaki çocukların basketbol, voleybol, badminton, yüzme, tekvando ve judo dallarında devam eden kurslara spor merkezleri aracılığıyla kayıt oluşturabileceği kaydedildi.