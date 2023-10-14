Haliliye Belediyesi yaşlı ve kimsesiz vatandaşlara yönelik sürdürdüğü Evde Bakım Hizmeti ile hem haneleri temizliyor hem de 60 yaş üstü vatandaşların kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılıyor.

Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, yürüttüğü sosyal yardım faaliyetleri ile ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ediyor. İlçe sınırlarında ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik Aşevi, Glutensiz Ekmek Fırını, Sosyal ve Giyim Market ile çeşitli yardım çalışmalarını devam ettiren Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, yaşlı ve kimsesiz vatandaşları da unutmuyor.

Bünyesinde sürdürdüğü Evde Bakım Hizmeti ile 576 haneye hizmet veren ekipler, bakıma muhtaç ve yaşlı vatandaşların hanelerini köşe bucak temizliyor. Yapılan başvuru sonucu komisyonca belirlenen kriterleri sağlayan hanelerde verilen hizmette, 60 yaş üstü erkek vatandaşlara berber hizmeti de götürülüyor. Talep doğrultusunda saç ve sakal tıraş ihtiyacının karşılandığı Evde Bakım Hizmeti, yaşlı vatandaşların gönüllerine dokunuyor.