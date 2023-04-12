Haliliye Belediyesi tarafından düzenlenecek programla Osmanlı döneminde uygulanan ezan, kamet, Kur’an-ı Kerim, ilahi, kaside ve duaların okunduğu Enderun Teravih namazı, Şanlıurfa’da usulüne uygun bir şekilde kılınacak

Teravih namazını ilahi, salavat ve tekbirlerle güzelleştiren beş ayrı makam icra edilerek kılınan Enderun usulü Teravih Namazı, Cumhur Müezzinliği eşliğinde kılınacak. Haliliye Belediyesi tarafından Mevlana Camii’nde düzenlenecek. Enderun Teravihinde, Dünya Kur’an-ı Kerim Okuma Birincisi Mehmet Bilir, Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Türkiye Birincisi Yunus Balcıoğlu, Ezanı Şerif Güzel Okuma Dünya İkincisi Mustafa Alphayta, Tasavvuf Müziği Sanatçısı Mustafa Akbaş, Sanatçı Mehmet Kemiksiz, Hafız Ahmet Uzunoğlu, Hafız Ramazan Kutlu, Hafız İdris Erdem yer alacak.

15 Nisan Cumartesi günü düzenlenecek olan program, teravih namazı öncesi 20.00’da başlayacak.