Haliliye Belediyesi tarafından hizmete sunulan Ahmet Yesevi Milletevinde, kadınların kurslarda aldıkları eğitimlerde, emek sanata dönüşüyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Ahmet Yesevi Milletevinde, çeşitli alanlarda kadınlara yönelik hizmete sunulan kurslar devam ediyor. Kursiyer kadınlar, alanında uzman eğitmenlerden aldıkları eğitimlerle hem meslek öğreniyor hem de ekonomilerine katkı sağlıyor. Dikiş nakış, el sanatları gibi kurslarda eğitimler gören kadınların emekleri de, sanata dönüşüyor.

Eğitim aldıkları kursları başarıyla bitiren kursiyerler, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifikaya sahip oluyorlar.