Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Devteyşti Mahallesinde yürüttüğü üstyapı çalışmaları çerçevesinde deforme olmuş yolları kilitli beton parke döşemesiyle yeniden onarıyor.

Fen işleri müdürlüğü, merkez ve kırsal mahallelerde yürütülen üstyapı çalışmalarını hummalı bir şekilde devam ettiriyor.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla ilçe genelinde asfalt, kilitli beton parke döşeme, yol yapım çalışmalarını devam ettiren Fen İşleri Müdürlüğü, deforme olan yollarda bakım ve onarım yapıyor. İlçe genelinde yürüttüğü yol açma çalışmalarıyla ulaşım ağını genişleten ekipler, merkez mahalleleri kilitli beton parke döşeme çalışmalarıyla yeniliyor. Bu kapsamda çalışmalarına Devteyşti Mahallesinde devam eden ekipler, deforme olan yolları kilitli beton parke döşeme çalışmalarıyla yeniliyor. Kısa sürede çalışmalarda sone gelen Fen İşleri Müdürlüğü, yeni yolları mahalle sakinlerinin hizmetine sunuyor.

Yol çalışmalarının merkez ve kısal mahallelerde sürdüğü bildirildi.