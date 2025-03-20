Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, bakım ve onarım çalışmaları çerçevesinde Ahmet Yesevi, Devteşti ve İmam Bakır mahallelerinde kilitli parke taşı döşüyor.

Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelindeki üstyapı çalışmalarını devam ettiriyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla vatandaşlara daha güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlamayı hedefleyen Fen İşleri Müdürlüğü, bir yandan ilçenin yol ağını genişletiyor bir yandan da mevcut yollardaki bakım ve onarım çalışmaları ile mahallelerin çehresini değiştiriyor. Bu çerçevede deforme olmuş yolları onaran ekipler, Ahmet Yesevi, Devteşti ve İmam Bakır mahallelerinde kullanıma bağlı ve altyapı çalışmaları nedeniyle zarar gören parke taşlarını söküyor. Zemin iyileştirme çalışmalarının ardından kilitli parke taşıyla yenilenen yollar, hizmete sunuluyor. Ekipler tarafından kısa süre içerisinde tamamlanan yol çalışmalarıyla mevcut yollar konforlu hale geliyor. Ulaşımı büyük ölçüde kolaylaştıran yol çalışmaları ile hem yayaların hem de araç sürücülerinin daha rahat ulaşım sağlamasına katkı sunan Haliliye Belediyesi, hizmetleri ile mahalle sakinlerinden de takdir görüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada merkez ve kırsal mahallelerde hummalı üstyapı çalışmalarının periyodik olarak devam edeceği vurgulandı.