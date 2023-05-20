Haliliye Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkında düzenli olarak verilen eğitimlerle çocuklara trafik kültürü ve yaya öncelikleri anlatılıyor.

Çocuk Trafik Eğitim Parkı, Şanlıurfa Valiliği koordinesinde Haliliye Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen eğitimlerle minik misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Trafik bilincinin ve kültürünün aşılanması, yaya önceliklerinin öğretilmesi, trafik kuralları ve levhaların tanıtılmasının hedeflendiğini eğitim ile ilçe sınırlarındaki okullarda eğitim gören öğrenciler, Çocuk Trafik Parkına götürülüyor. Burada görevli trafik polisi tarafından uygulamalı ve teorik eğitim alan çocuklar, akülü araçlara binerek sürücülük deneyimi yaşıyor. Levhaların, yaya geçitlerinin, yaya üst geçidi ve kavşakların olduğu Çocuk Trafik Parkında tüm kurallara dikkatle uyarak akülü araçları kullanma keyfi yaşayan minikler, keyifli zaman geçiriyor. Kendilerine sağlanan alanlarda öğrenme şansı bulan ve çocuk oyun alanında eğlenen çocuklar, kendilerine sağlanan imkanlar nedeniyle Haliliye Belediyesine ve Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür ediyor.

Çocuk Trafik Parkında periyodik olarak verilen eğitimlerle merkez ve kırsaldaki tüm öğrencilere trafik bilincinin aşılanması hedefleniyor.