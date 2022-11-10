Haliliye Belediyesi tarafından verilen sıfır atık eğitimleri ile çocuklara çevre bilinci aşılanıyor.

Haliliye Belediyesi tarafından verilen sıfır atık eğitimleri ile çocuklara çevre bilinci aşılanıyor.

Haliliye Belediyesi başlattığı sıfır atık projeleri ile çocuklara geri dönüşüm bilincini aşılıyor. Temizlik işleri müdürlüğü, “Temizlik ve Hijyenin Kalbi Haliliye” sloganıyla yürüttüğü temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarının yanında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile hayata geçirilen sıfır atık projesi ile geri dönüşüm çalışmalarına devam ediyor. Türkiye’de pilot iki ilçeden biri olan ve hayata geçirdiği Sıfır Atık Projeleri ile geri dönüşme destek veren Haliliye Belediyesi, çocukları bu projelere dahil etmeye devam ediyor. Geri dönüşümü bilincini çocuklara aşılamayı hedefleyen Haliliye Belediyesi, okullarda Sıfır Atık Eğitimleri veriyor. Çocuklara atıkların geri dönüşüme kazandırılması için eğitim veren ekipler, oyunlar, uygulamalı videolar ve filmler ile çevre dostu bireylerin yetişmesini hedefliyor. Eğitim sonunda miniklere Çevre Müfettişi rozeti takan ekipler, temiz bir çevre için çocuklara duyarlı olmayı aşılıyor.

Verilen eğitim ile sıfır atık çalışmalarını ve çevreyi temiz tutmaları gerektiğini öğrendiklerini ifade eden çocuklar, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.