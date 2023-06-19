Haliliye Belediyesi Yaz Spor Okulları çerçevesinde hizmet vermeye başlayan yüzme kurslarına katılan çocuklar, eğitmenler nezaretinde yüzme öğrenerek, yaz tatilini keyifle geçiriyor.

Haliliye Belediyesi bünyesindeki yüzme havuzları ile çocuklar yüzme öğreniyor. Kültür ve sosyal işleri müdürlüğü bünyesinde hizmet veren yaz spor okulları çerçevesinde açılan yüzme kursları, okulların tatil edilmesiyle yoğun ilgi görüyor. Devteyşti Mahallesinde bulunan Eyyüp Cenap Gülpınar Spor ve Yaşam Merkezi ve Süleymaniye Mahallesindeki Aliya İzzet Begoviç Spor Kompleksinde başlayan yüzme kursuna katılan kurslar çocuklar, profesyonel eğitmenler eşliğinde yüzme öğreniyor. Kız ve erkek çocuklar için yaş aralıklarına göre seanslar halinde devam eden yüzme kursunda çocuklara temel yüzme ve yüzme tekniklerine yönelik eğitim veriliyor. Yüzme hocaları eşliğinde havaların ısındığı bugünlerde havuzun keyfini çıkaran çocuklar, yaz tatili boyunca yüzme öğrenmeyi hedeflediklerini belirtiyor.

Kültür ve sosyal işleri müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise kayıtların devam ettiği ve Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri erkek çocuklar için Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri ise kız çocukları için yüzme havuzlarının açık olduğu belirtildi.