Şanlıurfa’da ’Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi’ çerçevesinde başarı gösteren öğrenciler, Haliliye Kaymakam Muhammed Serkan Şahin ile bir araya geldi.

Şanlıurfa’nın Haliliye İlçe Kaymakamı Dr. Muhammed Serkan Şahin, BİGEP (Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi) çerçevesinde düzenlenen Süreç İzleme ve Değerlendirme Sınavı’nda üstün başarı gösteren 18 öğrenci ile makamında bir araya geldi. Öğrencilerin başarıları, gelecekteki hedeflerine ulaşmalarında önemli bir adım olarak değerlendirilirken, Kaymakam Şahin, eğitim süreçlerini desteklemek amacıyla öğrencilere teknolojik hediyeler takdim etti. Başarı gösteren öğrenciler arasında Haliliye Ortaokulu’ndan 5, Fen Lisesi’nden 6, Ayşe Parmaksız Ortaokulu’ndan 1, ÇEAŞ Anadolu Lisesi’nden 1, Şanlıurfa Sosyal Bilimler Lisesi’nden 1, Şehit Onur Kılıç Anadolu Lisesi’nden 1, Urfa Anadolu Lisesi’nden 1, Koç İlkokulu’ndan 1 ve Turgut Özal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 1 öğrenci yer aldı.

Kaymakam Şahin, eğitimdeki başarıların artarak devam etmesi için her zaman eğitime destek olmaya devam edeceklerini belirterek, ilçeyi gururlandıran öğrencilere ve emeği geçen öğretmenlerine teşekkür etti.