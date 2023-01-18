Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatıyla Belediye bünyesinde kurulan atölyelerde, kamelya, bank ve piknik masalarını üretilerek, hem vatandaşa hızlı hizmet veriliyor hem de giderlerden tasarruf ediliyor

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatıyla Belediye bünyesinde kurulan atölyelerde, kamelya, bank ve piknik masalarını üretilerek, hem vatandaşa hızlı hizmet veriliyor hem de giderlerden tasarruf ediliyor

Haliliye Belediyesi bünyesinde kurduğu atölyeler ile kendi kamelya, piknik masası ve banklarını üretiyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın “Üreten belediye” anlayışıyla çalışmalarını yürüten Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Ahşap ve Metal-İş Atölyesi kurdu. Belediye bünyesinde kurulan atölyeler ile ustalar tarafından çeşitli aşamalardan geçen kamelya, piknik masaları ve banklar, şehre kazandırılıyor. Satın almak yerine üreten Haliliye Belediyesi, ürettiği kamelyalar ile yıllık bütçeden ise büyük tasarruf sağlıyor.

Haliliye’nin geleceği için üretimin durmadığı bu atölyelerde ise 2022 yılında 443 adet oturma bankı, 147 adet piknik masası ve 67 adet kamelya üretildi. Üretilen bank, piknik masaları ve kamelyalar parklara monte edilerek, vatandaşların hizmetine sunuldu. Üretimin yanı sıra vatandaşlara yaşam alanı sunulan parklardaki oyun gruplarının da onarım ve tamirini yapan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, oyun gruplarının ilk günkü görünümleriyle yeniden parklara kazandırdı. Şanlıurfa’da bir ilk olan bu atölyeler ile tasarruf sağlayan Haliliye Belediyesi, hizmetteki hızlı işleyişiyle de anında çözüm üretiyor.