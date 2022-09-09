Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın kırsal mahalleler için sözünü verdiği asfalt atağı etap etap devam ediyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın kırsal mahalleler için sözünü verdiği asfalt atağı etap etap devam ediyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, kırsal mahallelerde başlayan sathi kaplama asfalt çalışmalarını inceledi. Yatırımların ardından seçim öncesi söz verdiği gibi ilçede asfalt atağını başlatan Canpolat, çalışmaları yerinde gördü. Teknik ekiple birlikte kırsal mahallelere çıkarma yapan Canpolat, Uluhan Mahallesinde çalışmaların startını verdi. Fen işleri müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından mahalle mahalle yürütülecek olan sathi kaplama asfalt çalışmalarının hayırlı olmasını dileyen Canpolat, “Yaklaşık 50’ye yakın köyümüzü planlamış bulunmaktayız, yaklaşık 50 milyonluk yatırım yaptık” dedi. Kırsal mahallelerde etap etap devam edecek çalışmalar için 50 milyonluk yatırım yapıldığını ifade eden Başkan Mehmet Canpolat, “Uluhan Mahallemiz, Haliliye ilçemizin en büyük köylerinden bir tanesi. Kendilerine seçim öncesi de ifade etmiştik, söz vermiştik. Stabilize alt yapı çalışmaları bitti, şuanda da Uluhan Mahallemizin sathi kaplama işlemleriyle ilgili ziftini ve mucurunu dökerek, arkadan silindirle birlikte buradaki sathi kaplama işlemimizi, asfalt işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık bu yıl 50’ye yakın köyümüzü planlamış bulunmaktayız, yaklaşık 50 milyonluk yatırım yaptık. Geçtiğimiz yıl da nitekim 14 köyümüzü bitirmiştik asfalt ile ilgili, bu yılda 50 köy. Bir taraftan geçtiğimiz yıl 20 köyümüzün parke çalışmasını yapmıştık, bir taraftan da şuanda parke çalışmalarımız devam ediyor. Bir taraftan da diğer bölgelerimizde bir konkasör şantiyesi kurduk. Bununla da ilgili şunu ifade etmek isterim, yaklaşık 200 milyona yakın bir iş makinesi, çöp aracı olsun, konkasör olsun, ekskavatör olsun diğer bilumum araçlar dahil olmak üzere bir yatırım yaptık” dedi.

“Haliliye’mizi güzelleştirmeye ve kalkındırmaya devam edeceğiz”

Haliliye’nin yatırımlar ve kazandırılan eserler ile güzelleştiğini vurgulayan Canpolat, “Sahaya baktığımız zaman Haliliye’mizin her tarafı bir şantiye alanına dönüşmüş. Merkez ve kırsal ayrımı gözetmeksizin, merkezde de yaklaşık 25 milyonluk bir sıcak asfalt işlemimiz gerçekleşecek. Haliliye’mize, Haliliye’limize, vatandaşlarımıza, köylü kardeşlerimize verdiğimiz sözlerin hepsini bir bir yerine getiriyoruz. Geleceğimiz için Haliliye’nin daha kurumsal anlamda yerine oturması adına bir taraftan kurumsal yapımızın güçlenmesi, bir taraftan iş makinesi envanterimizin güçlenmesi, bir taraftan konkasör tesisi kurduruyoruz, bir taraftan inşallah gelecekte asfaltımızı biz kendimiz dökeceğiz, bir taraftan merkezde devasa eserler ortaya koyuyoruz. Mahallelilerin istedikleri, ilçe belediyesinin görevi olan spesifik görevlerimizi yerine getiriyoruz. Haliliye’mizi bölge bölge, mahalle mahalle her geçen gün güzelleştirmeye ayağa kaldırmaya, kalkındırmaya ve gelecek yarınlara emin ellerde, güvenli bir şekilde koşturmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.