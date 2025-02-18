Şanlıurfa’nın Haliliye Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan milletevleri, meslek edindiren kurslarıyla kadınların iş gücüne katılımını artırıyor. Bu kurslar ile el becerilerini artıran ve aile ekonomisine katkı sunan kursiyerler, çocuklarını ise kreşe bırakmanın rahatlığını yaşıyor.

Haliliye Belediyesi, kadınların iş gücüne katılımını artırmak ve sosyal hayatlarını zenginleştirmek adına hobi ve eğitim kurslarıyla hizmet vermeye devam ediyor.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları ile hayatın her alanında kadınların yanında olan kültür ve sosyal işler müdürlüğü, kadınların kültürel ve sosyal hayatlarına katkı sağlıyor. Belediye bünyesinde açılan milletevleri ile kadınlara, el becerilerini geliştirecek ve aile ekonomilerine katkı sağlayacak kurslar sunuluyor. Ahmet Yesevi, Sırrın ve Süleymaniye Milletevinde dikiş nakış, el sanatları ve kuaför dallarında sunulan kurslar ile bu imkanları bulan kadınlar, usta öğreticiler tarafından eğitim alıyor. Teorik ve uygulamalı eğitim alan kursiyerler, ilgilendikleri dalda kendilerini geliştirerek, ürünlerini esere dönüştürüyor. Belediye bünyesindeki bu hizmetlerden ücretsiz olarak faydalanan kursiyerler, çocuklarını ise kreşe teslim etmenin rahatlığını yaşıyor. Kreş hizmeti ile hem eğitici hem de öğretici aktiviteler yapan çocuklar, akranlarıyla keyifli zaman geçiriyor.

Kursiyerler, verilen imkanlar dolayısıyla Haliliye Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.