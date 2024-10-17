Haliliye Belediyesi bünyesindeki Psikolojik Danışmanlık Birimi, ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlediği seminer ile gençlere akran zorbalığı ve teknoloji bağımlılığı konularında eğitim verdi.

Haliliye Belediyesi, eğitime öncelik veren çalışmalarıyla gençlerin yanında olmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla faaliyetlerini yürüten kültür ve sosyal işler müdürlüğü, psikolojik danışmanlık birimi ile her kesime dokunuyor. Ahmet Yesevi Milletevinde yer alan psikolojik danışmanlık biriminde görev alan uzman psikologlar, hem ailelere hem de çocuklara desteğini sürdürüyor. Hane ve okul ziyaretleri ile çeşitli konularda eğitim veren psikologlar, Şehitlik İlkokulunda bir araya geldiği öğrencilere akran zorbalığı ve teknoloji bağımlılığı konularında seminer düzenledi. Çocukları bilgilendiren psikologlar, öğrencilere akran zorbalığının çeşitlerini anlatarak, yapılması gerekenleri ve uzak durulması gereken davranışları anlattı. Teknoloji bağımlılığı konusunda da eğitim veren ekipler, öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtlayarak, eğitimi tamamladı.

Öte yandan, kültür ve sosyal işler müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise gençlere ve çocuklara yönelik eğitimlerin periyodik olarak devam edeceği kaydedildi.