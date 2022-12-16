Haliliye Belediyesi evde bakım hizmetiyle 576 ailenin yanında olmaya devam ediyor.

Haliliye Belediyesi evde bakım hizmetiyle 576 ailenin yanında olmaya devam ediyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen evde bakım hizmeti, ailelerin yüzünü güldürüyor. Yapılan başvuru neticesinde komisyonca belirlenen 576 ailenin evde bakım hizmetini gerçekleştiren Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, hanelerde temizlik ve kişisel bakımları gerçekleştiriyor. Evde bakım hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların Haliliye Belediyesi İletişim Merkezi numarasını arayarak kayıtlarını yapabildiği bildirildi.

Yapılan başvurular sosyal yardım işleri müdürlüğü bünyesinde kurulan komisyonca da gerekli değerlendirmeler yapılarak, ailelerin evleri ziyaret edileceği de kaydedildi.