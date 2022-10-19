Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, başlattığı asfalt atağının yanı sıra merkez mahallelerde yürüttüğü kilitli beton parke döşeme çalışmalarıyla yoların konforunu artırıyor.

Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, başlattığı asfalt atağının yanı sıra merkez mahallelerde yürüttüğü kilitli beton parke döşeme çalışmalarıyla yoların konforunu artırıyor.

Haliliye Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerdeki çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla ilçe genelinde asfalt, kilitli beton parke döşeme, yol yapım çalışmalarını devam ettiren Fen İşleri Müdürlüğü, deforme olan yollarda bakım ve onarım yapıyor. İlçe genelinde yürüttüğü yol açma çalışmalarıyla ulaşım ağını genişleten ekipler, merkez mahalleleri kilitli beton parke döşeme çalışmalarıyla yeniliyor. Bu çerçevede çalışmalarını periyodik olarak devam ettiren ekipler, Sırrın Mahallesi, Devteyşti Mahallesi, İmambakır Mahallesi ve Karşıyaka Mahallesindeki kilitli beton parke döşeme çalışmalarında sona geldi. Bu mahallelerde yürüttüğü çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren ekipler, kısa sürede tamamladıkları yolları mahalle sakinlerinin hizmetine sunuyor. Canpolat ile kısa sürede çalışmaların tamamlandığını ve yolların konforunun artığını ifade eden mahalle sakinleri, çalışmalardan ötürü Haliliye Belediyesine ve ekiplere teşekkür etti. Öte yandan, Fen İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise ilçenin konforu ve refahı için çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.