Haliliye’de hummalı şekilde yürütülen stabilize yol çalışmaları ile kırsal mahallelerde yollar konforlu hale geliyor.

Haliliye’de hummalı şekilde yürütülen stabilize yol çalışmaları ile kırsal mahallelerde yollar konforlu hale geliyor.

Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, “Yenilik ve değişimin kalbi Haliliye” sloganı ile hizmetlerini devam ettiriyor. İlçe genelinde merkez ve kırsal ayrımı yapmadan sahada yer alan Fen İşleri Müdürlüğü, bir yandan ilçenin yol ağını genişletirken, diğer yandan da asfalt, sathi kaplama, kilitli beton parke döşeme ve stabilize çalışmalarıyla yolları konforlu hale getiriyor. Haliliye’nin refahı için çalışmalarını gece gündüz demeden devam ettiren ekipler, 4 kırsal mahallede hummalı bir şekilde yürüttüğü yol çalışmalarını tamamladı. Bu çerçevede Kengerli, Şenocak, Güvenli ve Konak kırsal mahallelerinde tamamlanan yol çalışmaları ile yeni yollar kısa süre içerisinde mahalle sakinlerinin hizmetine sunuldu. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ile hizmetin kırsaldaki tüm mahallelere ulaştığını ifade eden vatandaşlar, çalışmalardan ötürü Haliliye Belediyesine ve ekiplere teşekkür etti.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise yol çalışmalarının merkez ve kırsal mahallelerde periyodik olarak devam edeceği belirtildi.