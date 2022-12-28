Haliliye Belediyesi tarafından okullarda verilen uygulamalı ve teorik Sıfır Atık Eğitimleri ile toplam 4 bin 200 öğrenciye çevre bilinci aşılandı.

Haliliye Belediyesi tarafından okullarda verilen uygulamalı ve teorik Sıfır Atık Eğitimleri ile toplam 4 bin 200 öğrenciye çevre bilinci aşılandı.

Haliliye Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi çerçevesinde okullarda verilen eğitimler devam ediyor. Temizlik işleri müdürlüğü, “Temizlik ve Hijyenin Kalbi Haliliye” sloganıyla yürüttüğü temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarının yanında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi ile geri dönüşüm çalışmalarına devam ediyor. Türkiye’de pilot iki ilçeden biri olan ve hayata geçirdiği Sıfır Atık Projeleri ile geri dönüşme destek veren Haliliye Belediyesi, çocukları bu projelere dahil etmeye devam ediyor. Geri dönüşümü bilincini çocuklara aşılamayı hedefleyen Haliliye Belediyesi, okullarda Sıfır Atık Eğitimleri veriyor. Bu çerçevede 2022 yılı içerinde ilçe sınırlarındaki 30 okulda verilen Sıfır Atık Eğitimleri ile 4 bin 200 öğrencinin geri dönüşüm hakkında bilgi sahibi olması sağlandı. Çocuklara atıkların geri dönüşüme kazandırılması için eğitim veren ekipler, oyunlar, uygulamalı videolar ve filmler ile çevre dostu bireylerin yapacağı faaliyetleri aktardı. Eğitim sonunda miniklere Çevre Müfettişi rozeti takan ekipler, temiz bir çevre için çocuklara duyarlı olmayı aşıladı. Haliliye Belediyesi tarafından verilen sıfır atık eğitimlerinin yeni yılda da devam edeceği kaydedildi.