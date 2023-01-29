Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, halk sağlığını korumaya yönelik lokanta ve unlu mamullerinde yürüttüğü denetimlerde hijyen kurallarına uymayan işletmelere uyarılarda bulundu.

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, halk sağlığını korumaya yönelik lokanta ve unlu mamullerinde yürüttüğü denetimlerde hijyen kurallarına uymayan işletmelere uyarılarda bulundu.

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, gıda satışı yapan iş yerlerinin hijyen standartlarını korumasını sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından periyodik olarak yapılan denetimler, Bahçelievler bölgesindeki lokanta, kafe ve unlu mamullerinde devam etti. Gıda satışı yapan işletmelerde başta mutfak ve gıdaların hazırlandığı alanlarda denetim yapan zabıta, temizlik ve hijyen kontrollerini sağladı. Vatandaşların sağlığı için denetimlerini titizlikle yürüten ekipler, işletmelere gıda ürünlerini açıkta korumamaları için uyarılarda bulundu. Gıda ürünlerinin saklama şartlarına uyulması gerektiğini belirten zabıta ekipleri, unlu mamullerinde ise ekmeklerin kalite ve gramajlarını kontrol etti. Zabıta ekipleri tarafından halkın sağlığını tehdit edecek şekilde ürünleri saklayan ve hijyen şartlarını sağlamadığı tespit edilen işletmelere ise gerekli cezai işlemler uygulandı.