Şanlıurfa’nın merkez Haliliye ilçesinde asfalt atağı sürüyor.

Şanlıurfa’nın merkez Haliliye ilçesinde asfalt atağı sürüyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla yapılan 70 milyonluk asfalt yatırımının ardından kırsal ve merkez mahallelerde çalışmalar sürüyor. Kırsal mahallelerde asfalt atağını etap etap sürdüren ekipler, merkez mahallelerde de asfalt çalışmalarının startını verdi. Refahiye Mahallesinde asfalt çalışmalarının alt yapısını tamamlayan ekipler, sıcak asfalt serimini gerçekleştirdi. Canpolat, mahallede devam eden sıcak asfalt çalışmalarını Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan ve Refahiye Mahalle Muhtarı Hidayet Çiçek ile birlikte inceledi. Asfalt atağının merkez mahallelerde de etap etap devam edeceğini aktaran Canpolat, “Daha konforlu bir Haliliye için elimizden geldiği kadarıyla çalışmalarımıza gayret ettiğimizi ifade etmek isterim” dedi. Canpolat, “Bir tarafta kırsalda asfalt dökümlerimiz, bir taraftan da merkez mahallelere girdik. Haliliye ilçemizin Refahiye Mahallesindeyiz. Sırasıyla Refahiye, Hamidiye, Yenişehir, Ulubatlı, Veysel Karani, Ertuğrulgazi şeklinde ve sonrasında İmam Bakır olacak şekilde ve Devteyşti’nde de yine çalışmalarımız devam edecek. Urfa’mızın, Haliliye ilçemizin çeşitli noktalarında Haliliye Belediyesi olarak merkezdeki asfalt çalışmalarımız devam edecektir. Amacımız ve hedefimiz daha konforlu bir yaşam kalitesinin yükseltilmesi adına standartları daha yüksek sıcak asfaltla birlikte Haliliye halkımızı buluşturmak. Birkaç günlük vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz. Ama her şey Haliliye halkımızın huzuru, refahı ve güvenliği için. Daha konforlu bir Haliliye için elimizden geldiği kadarıyla çalışmalarımıza gayret ettiğimizi ifade etmek isterim. Çok değerli muhtarımla mahallemizi, sokaklarımızı geziyoruz, eksiklerimize bakıyoruz. Buradaki fen işlerine bağlı asfalt ekibindeki arkadaşlara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Mahalle Muhtarı Hidayet Çiçek de çalışmalardan dolayı Haliliye Belediyesine ve Canpolat’a teşekkür etti.