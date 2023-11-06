Haliliye’de üstyapı hizmetleriyle mahallelerin çehresini değiştiren Fen İşleri Müdürlüğü, kırsal Anaz Mahallesi’nde sathi kaplama asfalt çalışmalarını tamamladı.

Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelindeki asfalt, kilitli beton parke döşeme, yol açma, yapım, bakım ve onarım çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla çalışmalarını program dahilinde yürüten Fen İşleri ekipleri, bir yandan ilçenin yol ağını genişletiyor bir yandan da mevcut yollardaki bakım ve onarımı çalışmaları ile mahallelerin çehresini değiştiriyor.

Çalışmalarını merkez ve kırsal ayrımı yapmadan sürdüren ekipler, ilk kez Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ile kırsal mahallelerde uygulanan sathi kaplama asfalt çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede, kırsal Anaz Mahallesi’nde yolları sathi kaplama asfalt çalışmasıyla buluşturan ekipler, mevcut yolları konforlu hale getiriyor. Kısa süre içerisinde tamamlanan yollar mahalle sakinlerinden tam not alıyor.

Anaz Mahallesi’nde tamamlanan yol çalışmasıyla yazın tozdan, kışın çamurdan kurtulduklarını ifade eden vatandaşlar ise Haliliye Belediyesine ve Başkan Mehmet Canpolat’a hizmetlerinden ötürü teşekkürler etti.

Fen İşleri Müdürlüğü’nün merkez ve kırsal mahallerde periyodik olarak süren yol çalışmalarının devam edeceği kaydedildi.