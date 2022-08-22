Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla üstyapıya yönelik artan yatırımlarla birlikte kırsal mahallelerde stabilize yol çalışmaları etap etap sürüyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla üstyapıya yönelik artan yatırımlarla birlikte kırsal mahallelerde stabilize yol çalışmaları etap etap sürüyor.

Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Başkan Mehmet Canpolat’ın altyapı ve üstyapıya önem verilmesi yönündeki talimatlarıyla çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. İlçe genelinde asfalt, kilitli beton parke döşeme, yol açma, yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam eden Fen İşleri Müdürlüğü, program dahilinde yol çalışmalarını merkez ve kırsal mahallerde devam ettiriyor. Çalışmalarla bir yandan ilçenin yol ağını genişleten ekipler, bir yandan da mevcut yollardaki bakım ve onarımı çalışmaları ile mahallelerin çehresini değiştiriyor. Bu alanda çalışmalarını Uluhan Kırsal Mahallesinde sürdüren ekipler, stabilize yol çalışmasıyla yolları konforlu hale getiriyor. Kısa süre içerisinde çalışmaları tamamlayarak, yeni yolları mahalle sakinlerinin hizmetine sunan ekipler, vatandaşların takdirini topluyor.

Fen İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise çalışmaların program dahilinde merkez ve kırsal mahallelerde devam edeceği belirtildi.