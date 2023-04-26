Haliliye’de üstyapı hizmetleriyle mahallelerin çehresini değiştiren Fen İşleri Müdürlüğü, Derinkuyu Kırsal Mahallesinde yürüttüğü yol çalışmalarıyla vatandaşların takdirini topluyor.

Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelindeki asfalt, kilitli beton parke, yol açma, yapım, bakım ve onarım çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla çalışmalarını program dahilinde yürüten Fen İşleri ekipleri, bir yandan ilçenin yol ağını genişletiyor bir yandan da mevcut yollardaki bakım ve onarımı çalışmaları ile mahallelerin çehresini değiştiriyor. Çalışmalarını merkez ve kırsal farkı gözetmeksizin sürdüren ekipler, Derinkuyu kırsal Mahallesinde devam ettirdiği çalışmalarıyla mevcut yolları konforlu hale getiriyor. Mahallede kilitli beton parke çalışmalarıyla yeni yollar vatandaşların hizmetine sunulurken, çalışmaların kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor. Mahallelerinde yürütülen çalışmalar dolayısıyla memnuniyetlerini ifade eden ve yolların konforunun artığını kaydeden mahalle sakinleri, Haliliye Belediyesine ve Başkan Mehmet Canpolat’a teşekkürlerini iletti.

Fen işleri müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise merkez ve kırsal mahallerde periyodik olarak yol çalışmalarının devam edeceği kaydedildi.