Haliliye Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde her geçen gün daha da arttırılan sathi kaplama asfalt çalışmalarıyla yeni yollar vatandaşların hizmetine sunuluyor. Kırsal mahallelerde fark gözetmeksizin yolların tamamlandığını kaydeden mahalle muhtarları ve vatandaşlar, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla “Değişimin ve Yeniliğin Kalbi Haliliye” sloganıyla çalışmalarını yürüten Fen İşleri Müdürlüğü, kırsal mahallelerde çalışmalarını devam ettiriyor. İlçede daha konforlu yolların hizmete sunulması amacıyla yapılan yatırımın ardından merkez mahallelerde sıcak asfalt, kilitli beton parke çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü, deforme olan yollarda bakım ve onarım yapıyor. Yol açma çalışmalarıyla da ulaşım ağını genişleten ekipler, kırsal mahallelerde ise stabilize ve sathi kaplama asfalt çalışmalarıyla yolların konforunu artırıyor.

Bu çerçevesinde ekipler, Kalecik, Mamuca ve Kavakbaşı Mahallelerinde sathi kaplama asfalt çalışmalarıyla buluşturduğu yeni yolları mahalle sakinlerinin hizmetine sundu. Kısa sürede tamamlanan yollar mahalle sakinlerinden tam not alırken, İncirli Mahallesinde ise asfalt öncesi hazırlık çalışmaları başladı. Kaygılı Mahallesinde de stabilize yol çalışmasıyla yeniledikleri yolları hizmete sunan ekipler, ulaşımı rahatlatan konforlu yollarla mahalle sakinlerinden tam not aldı.

Mamuca Mahallesinde asfaltla buluşturulan yolların konforu artırdığını kaydeden Muhtar Abdulkadir Beyaz, Başkan Mehmet Canpolat’a teşekkürlerini ileterek, “Çalışmasından dolayı Sayın Başkanıma ve ekibine çok teşekkür ederiz. Gerçekten yaptığı hizmetin gözler görülmesi lazım. Bu yollarımıza girilmiyordu. Bir eksiğimiz de kalmadı, çok çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Başkan Mehmet Canpolat’ın fark gözetmeksizin kırsal mahallelerdeki yolları tamamladığını kaydede Kaygılı Mahalle Muhtarı Abdulkadir Kırmızı ise “Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’tan Allah razı olsun. Başkanımız kırsal kesimde köyleri sırayla yapmaya çalışıyor. Memnunuz, Allah razı olsun” diye konuştu.

Kalecik Mahallesindeki çalışmalarla ilgili de konuşan Belediye Meclis Üyesi Mehmet Emin Ataş da, sathi kaplama asfalt çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür ettiklerini kaydetti.

Öte yandan, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise merkez ve kırsal mahallerde periyodik olarak yol çalışmalarının devam edeceği kaydedildi.