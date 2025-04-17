Haliliye Belediyesi, kırsal mahallelerde yürütülen stabilize yol çalışmaları ile ulaşımı daha rahat ve konforlu hale getiriyor.

Haliliye Belediyesi, üstyapı çalışmaları ile kırsal mahallelerin yaşam standartlarını yükselmek için ulaşım ağını iyileştirmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla daha konforlu yolları hizmete sunmak için yoğun mesai harcayan Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, zemin hazırlık çalışmalarının ardından yolları stabilize yol çalışmasıyla buluşturuyor.

Bu kapsamda, kırsal Ballıca Mahallesi’nde yürütülen hummalı çalışmalar ile uzun süreli kullanım ile deforme olan yollar yenileniyor. Hem güvenli hem de konforlu ulaşım ağının oluşturulması için yürütülen stabilize yol çalışmalarıyla mahalle içi bağlantı yolları da genişletiliyor.

Ekiplerin özverili çalışması ile mahalle sakinleri tarafından takdir gören yol çalışmaları için Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a ve ekibine teşekkür eden Ballıca Mahalle Muhtarı Halil Çiftçi, "Şu anda yollarımız yapılıyor. Aşağı yukarı 1 aydır burada çalışıyoruz. Öncelikle Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a ve başkan yardımcılarımıza, meclis üyelerimize, bütün yapılan hizmetlerde kimin emeği geçmişse Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, kırsal hizmetler müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise kırsal mahallelerdeki üstyapı çalışmalarının periyodik olarak devam ettiği belirtildi.