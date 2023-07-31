Haliliye Belediyesi Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla başlatılan kırsal mahallelerdeki sathi kaplama asfalt çalışmaları tamamlanırken, konforlu yollara kavuşan mahalle sakinleri Başkan Canpolat’la hizmet gördüklerini ifade ederek, teşekkür etti.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın direktifleriyle ilçede daha konforlu yolların hizmete sunulması amacıyla yapılan yatırımların ardından merkez mahallelerde sıcak asfalt, kilitli beton parke döşeme çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü, yol açma çalışmalarıyla da ulaşım ağını genişletiyor. Merkez ve kırsal mahalleleri ayırmaksızın ekiplerin özverili çalışmasıyla yeni yolları hizmete sunan Fen İşleri Müdürlüğü, kırsal mahallelerdeki yolları ise stabilize ve sathi kaplama asfalt çalışmalarıyla konforlu hale getiriyor. Kırsal mahallelerde sathi kaplama asfalt çalışmalar her geçen gün genişletilirken, Yeşilköy Kırsal Mahallesinde de yol çalışmaları bitme aşamasına geldi. Asfalt öncesi yapılan hazırlık çalışmalarının ardından yolları sathi kaplama asfalt ile buluşturan ekipler, ulaşımı rahatlatan yeni yolları hizmete sundu. Başkan Mehmet Canpolat ile ilk kez kırsal mahallelerin asfaltlandığını ve konforlu yolların hizmete sunulduğunu ifade eden mahalle sakinleri, Haliliye Belediyesine ve ekiplere teşekkürlerini iletti.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından merkez ve kırsalda yürütülen yol çalışmalarının ise periyodik olarak devam edeceği kaydedildi.