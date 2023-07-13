Haliliye Belediyesi’nin geri dönüşüme katkı sunan ve vatandaşların projeye teşvikini amaçlayan Sıfır Atık Marketleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından “İyi Uygulama Örnekleri” arasına seçildi.

Haliliye Belediyesi’nin Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile hayata geçirdiği Sıfır Atık Projesi’nin bir parçası olan Sıfır Atık Teşvik Marketleri, örnek proje olarak seçildi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Sıfır Atık Marketler ile vatandaşların geri dönüşüme katkı sağlaması hedefleniyor. Bu çerçevede Devteyşti, Şair Nabi ve Ahmet Yesevi mahallelerinde kurulan Sıfır Atık Market ile vatandaşlar, geri dönüşüme katkı sunacak atıklarını getirerek, karşılığında puan sistemiyle başta temizlik ürünleri olmak üzere çeşitli hediyeler alıyor. Proje çerçevede her gün yüzlerce kilo kağıt ve bitkisel atık yağ geri dönüşüme kazandırılırken, vatandaşların da geri dönüştürülebilir atıklar karşılığında aldıkları hediyelerle aile ekonomisine katkı sağlamaları hedefleniyor. Belediye bünyesinde 3 noktada hizmet veren Sıfır Atık Teşvik Marketlere vatandaşların ilgisi yoğun olurken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da projeyi “İyi Uygulama Örnekleri” arasında gösterdi. Haliliye Belediyesi Sıfır Atık Teşvik Marketleri, Bakanlığa ait sıfır atık web sayfasında yer alan Sıfır Atık İyi Uygulama Örnekleri listesinde 6 projeden biri oldu.

Marketler aracılığıyla toplanan ve Sıfır Atık Taksi araçlarıyla geri dönüştürülmek üzere Atık Dönüşüm Tesislerine taşınan atıklar sayesinde ise 12 bin ağacın kesilmesi ve 1 milyar 300. milyon metreküp suyun kirlenmesi önlendi.