Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, merkezde sıcak asfalt ve kırsalda stabilize yol çalışmasıyla yenilediği konforlu yolları vatandaşların hizmetine sunuyor.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla “Değişimin ve Yeniliğin Kalbi Haliliye” sloganıyla çalışmalarını yürüten Fen İşleri Müdürlüğü, merkez ve kırsal mahallelerdeki çalışmalarını hummalı bir şekilde devam ettiriyor.

İlçede merkez ve kırsal mahallelerde yapılan yatırımın ardından ilçe genelinde asfalt, kilitli beton parke döşeme, yol yapım çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü, deforme olan yollarda ise bakım ve onarım yapıyor. Yol açma çalışmalarıyla da ulaşım ağını genişleten ekipler, kilitli beton parke döşeme çalışmalarıyla yolların konforunu artırıyor. Bu çerçevede ekipler çalışmalarını özverili bir şekilde devam ettirirken, merkez mahallelerdeki sıcak asfalt atağı Ertuğrul Gazi Mahallesi ve İpekyol Mahallesiyle sürüyor. Deforme olan eski asfaltın ve kilitli parke taşının sökülmesinin ardından sıcak asfaltla buluşturulan konforlu yollar, yeniden hizmete sunuluyor. Merkezde devam eden sıcak asfalt çalışmaları, kırsalda ise Konuklu Mahallesinde stabilize yol çalışmasıyla devam ediyor.

Fen işleri müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise devam eden çalışmaların kısa sürede bitirilerek, periyodik olarak belirlenen mahallelerde çalışmalar için startın verilmesi hedefleniyor.