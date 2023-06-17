Haliliye Belediyesi tarafından kırsal Kalecik ve Mağarcık mahallelerinde sathi kaplama çalışmalarını devam ettiriyor.

Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde yeni yol açma, yeni yol yapımı ve bakım onarım çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Alt yapısı tamamlanan mahallelerde asfalt atağını etap etap yürüten ekipler, merkez ve kırsal mahalle farkı yapmadan çalışmalarını yürütüyor. Bu çerçevede Mağaracık Mahallesinde sathi kaplama çalışmalarını tamamlayan ekipler ve Kalecik kırsal mahallesinde sathi kaplama öncesi stabilize çalışmalarını tamamladı. Mahallelerinde yürütülen çalışmalardan ve Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’tan memnun olduklarını ifade eden mahalle sakinleri Başkan Canpolat’a teşekkür ettiler.

Fen işleri müdürlüğü, program dahilinde asfalt çalışmalarının merkez ve kırsal mahallelerde devam edeceğini kaydetti.