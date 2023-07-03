Haliliye Belediyesi bünyesindeki ahşap ve metal-iş atölyesinde üretilen kamelya, bank ve piknik masaları parklara kazandırılmaya devam ediyor. Hem hizmette hızlı işleyişin hem de tasarrufun sağlandığı atölyede üretim hızla sürüyor.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla kurulan atölyeler ile üretim sağlanıyor.

“Üreten Belediye” anlayışıyla çalışmalarını yürüten çevre koruma ve kontrol müdürlüğü, ahşap ve metal-iş atölyesi ile kendi kamelya, bank ve piknik masalarını üretiyor. Belediye bünyesinde kurulan atölyede ustalar tarafından kaynak, boyama aşamalarından geçirilen kamelya, piknik masaları ve banklar, son olarak ahşap bölümü ile kullanıma hazır hale getiriliyor. Vatandaşların, yaşam alanı sunulan parklarda aileleriyle daha rahat ve keyifli vakit geçirilebilmesi için şehre kazandırılan kamelyalar, son olarak ustalar tarafından parklara monte ediliyor. Belediye bünyesinde üretilen kamelya, bank ve piknik masaları ile hem hizmette hızlı işleyiş hem de yıllık bütçeden büyük tasarruf sağlanıyor.

Ustaların üretim yaptığı ahşap ve metal-iş atölyesinde, 2022 yılından bu yana toplam 162 kamelya, 204 piknik masası ve 627 bank parkalara kazandırıldı. Daha önce vatandaşların kullanımına sunulan ve tahrip olan 180 kamelyanın ise bakım ve onarımı yapılarak, ilk günkü görünümüyle yeniden hizmete sunuldu.