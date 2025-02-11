Haliliye Belediyesi bünyesindeki Milletevlerinde kadınların hem meslek öğrendiği hem de keyifli zaman geçirdiği hobi kurslarında yeni dönem başladı. Sırrın Milletevinde kuaför ve dikiş nakış kursuna yoğun ilgi gösteren kursiyerler, aile bütçesine katkı sunduklarını ifade etti.

Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, hizmete sunduğu merkezler ile kadınlara yönelik pozitif ayrıcalıklarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatı ile hayatın her alanında kadınların yanında olan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, bünyesindeki Milletevlerinde meslek edindirme ve hobi kurslarını hizmete sunuyor. Ahmet Yesevi, Süleymaniye ve Sırrın Milletevinde kadınların yoğun ilgi gösterdiği kurslar, aile ekonomisine katkı sunmak isteyen ve üreten kursiyerler ile doluyor. Kadınlar için el sanatları, dikiş nakış ve kuaför kurslarında usta öğreticiler tarafından teorik ve uygulamalı eğitim veriliyor. Sırrın Milletevinde başlayan yeni dönem ile 7’den 70’de birçok vatandaş, dikiş nakış ve kuaför kursunda eğitim alıyor. Dikiş nakış kursunda ev tekstil ihtiyaçlarını üreten kadınlar, "Herkes kendine, çocuğuna, bütçesine göre bir şeyler alıp, dikmeye çalışıyor" diyerek, şu sözlerle memnuniyetlerini dile getirdi: "Pijama yapıyoruz, kazak yapıyoruz. Güzel vakit geçiriyoruz burada. Bir şeyler öğreniyoruz. Belediyemizin bize sunduğu hizmetlerden faydalanmaya çalışıyoruz. Ev hanımlarına çok güzel bir katkısı oluyor. Memnunuz, sağ olsunlar."

Kuaför kursunda ise meslek öğrenmek ve işyeri açmak için eğitim aldıklarını ifade eden genç kursiyerler, "Buraya ileride bayan kuaförü olmak için geldim. Zamanımız çok iyi geçiyor, hiç boş vaktimiz yok. Gelenlere bütün işlemleri yapıyoruz" diyerek, sunulan imkanlardan ötürü Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkürlerini iletti.