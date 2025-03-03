Ramazan ayında sosyal yardımlaşma faaliyetlerine devam eden Haliliye Belediyesi, iftar öncesi hanelere ulaştırdığı sıcak yemek ve taze ekmek ile gönül sofraları kuruyor. Aşevi hizmetinden faydalanan vatandaşlar için üretilen ekmekler, 4 bin 445 vatandaşa teslim ediliyor.

Haliliye Belediyesi, Ramazan ayının bereketini paylaşmak amacıyla ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ediyor.

Ramazan ayının manevi atmosferinde ihtiyaç sahiplerine sıcak bir destek sunan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, iftar öncesi hanelere yemek ve taze ekmekleri ulaştırıyor. "Yardımlaşma ve Dayanışmanın Kalbi" sloganıyla yürütülen çalışmalar ile komisyon tarafından tespit edilen 996 hanede 4 bin 445 vatandaşa günlük 3 çeşit yemek ulaştırıyor. Aşevi hizmetiyle ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olan Haliliye Belediyesi, günlük yemeklerin yanında hanelere dağıtılan sıcak ekmeği de bünyesinde üretiyor. Üretimi destekleyen proje ile Ekmek Üretim Tesisi kuran Haliliye Belediyesi, Aşevi hizmetinden faydalanan vatandaşlar için günlük 6 bin ekmek hazırlıyor. Belediye bünyesindeki ustalar tarafından hijyenik ortamda hazır hale getirilen taze ekmekler, iftar öncesi sofralara ulaştırılıyor. Ramazan ayında yemek yapma imkanı olmayan yaşlı, engelli ve dar gelirli ailelerin faydalandığı bu hizmet ile Haliliye Belediyesi, hayır dualarını alıyor.