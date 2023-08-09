Haliliye Belediyesi, ilçede ikamet eden fenilketonüri (PKU) hastaları için içerisinde düşük proteinli gıda malzemelerinin bulunduğu gıda paketlerinin dağıtımını gerçekleştirdi.

Sosyal Yardım İşlemleri Müdürlüğü, “Dayanışmanın ve Paylaşmanın Kalbi Haliliye” sloganıyla ilçede yaşayan PKU’lu vatandaşları yalnız bırakmıyor. PKU hastalarına yönelik ücretsiz ekmek dağıtımını sağlayan Haliliye Belediyesi, program dahilinde Haliliye İlçesinde ikamet eden PKU’lular için de yürüttüğü düşük proteinli gıda paketi desteğini devam ettiriyor.

PKU’lu ailelere, Haliliye Belediyesi glütensiz ekmek Fırınında gıda paketi dağıtımı düzenlendi. Dağıtımda, içerisinde gıda malzemelerinin olduğu gıda paketlerini teslim alan PKU’lular, kendilerine sağlanan destekten dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler.

PKU Dernek Başkanı Mustafa Çiftçi de PKU hastalarına sağlanan imkanlardan dolayı Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.

Öte yandan gıda paketi içerisinde; Makarna, pirinç ikamesi, bulgur, çubuk kraker, çikolata, kurabiye, et ikamesi, tavuk ikamesi, şehriye ve yumurta ikamesi yer aldı.