Haliliye Belediyesi’nde Kurban Bayramı öncesi hazırlıklar kurban kesim yerlerinde eksiksiz bir şekilde tamamlanırken, kurban satış yerlerinde ise denetimler sürüyor. Bayram boyunca hiçbir olumsuzluk yaşanmaması için 635 personel sahada görev alacak.

Haliliye Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi hiçbir olumsuzluk yaşanmaması için tüm hazırlıklarını tamamlıyor. Kurban Bayramı boyunca 635 personelle sahada olacak olan temizlik işleri müdürlüğü, çevre koruma ve kontrol müdürlüğü ile zabıta müdürlüğüne bağlı ekipler, hazırlıklarını sürdürüyor. Kurban kesim yerlerini bayrama hazırlayan ekipler, vatandaşların hiçbir olumsuzluk yaşamaması için temizlik çalışmalarını yürütüyor. Yapılan temizlik çalışmalarının ardından belediye tarafından belirlenen kesim yerleri temizlik işleri müdürlüğü tarafından dezenfekte ediliyor. Temizlik çalışmalarının ardından başta sıvı sabun, kurban poşeti, el arabası ve el yıkama için su tankeri olmak üzere gerekli malzemeler kurban kesim yerlerine yerleştiriliyor. Kurban kesimi sonrası istenmeyen görüntülerin önüne geçilmesi adına ise alanlarda çamaşır suyu ve gül suyu ile temizlik çalışmalarının yürütülmesi için tüm önlemler alınıyor.

Bayram öncesi başta şeker ve tatlı satışı yapan işletmeler olmak üzere market ve bakkallarda denetimlerini sürdüren zabıta müdürlüğü ekipleri ise bir yandan da kurban satış yerlerindeki denetimlerine devam ediyor. Kurban satış yerlerinde satıcıları bilgilendiren ekipler, vatandaşların huzurlu bir şekilde alışveriş yapması adına çalışmalarını titizlikle devam ettiriyor. Temizlik işleri, zabıta müdürlüğü ile park ve bahçeler müdürlüğüne bağlı toplam 635 personeliyle özverili bir şekilde sahada olan Haliliye Belediyesi, iletişim merkeziyle de bayram boyunca mesaide olacak. Vatandaşlar, bayram boyunca yaşayabilecekleri olumsuzlukları iletişim merkezi aracılığıyla aktarabilecek.