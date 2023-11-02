Haliliye Belediyesi Ahşap ve Metal-İş Atölyesinde şehre kazandırılan bank, piknik masaları ve kamelyalar vatandaşların hizmetine sunuluyor. Bir yandan ilçeye yeni kazandırılan parklarda montaj yapılırken, bir yandan da mevcut parklarda deforme olmuş banklar yenileniyor.

Haliliye Belediyesi bünyesinde kurulan atölye ile üretilen kamelya, piknik masası ve banklar parklara kazandırılıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın “Üreten belediye” anlayışıyla çalışmalarını yürüten Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, bünyesindeki Ahşap ve Metal-İş Atölyesi ile üretmeye devam ediyor. Ahşap ve Metal-İş Atölyesinde bulunan kaynak, boyama ve montaj aşamalarından geçen kamelya, piknik masaları ve banklar, şehre kazandırılıyor. Atölyedeki ustaların özverili çalışmasıyla üretilen bank, piknik masaları ve kamelyalar parklara monte edilerek, vatandaşların hizmetine sunuluyor. Üretimin durmadığı Haliliye Belediyesi’nin satın almak yerine bünyesinde ürettiği kamelyalar ile yıllık bütçeden ise büyük tasarruf sağlıyor.