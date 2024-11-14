Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından okullarda verilen sıfır atık eğitimleri ile çocuklar, daha temiz bir çevre için bilinçlendiriliyor. Yapılan eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları ile 2024 yılının ilk 10 ayında 364 ton geri dönüştürülebilir atık toplandı.

Gençliğe ve eğitime önem veren Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı çerçevesinde hayata geçirilen sıfır atık projesi ile öğrencilere geri dönüşüm bilinci aşılanıyor. Sıfır atık birimi tarafından periyodik olarak okullarda verilen eğitimler ile çocuklara sıfır atık ve geri dönüşüm çalışmaları anlatılıyor. Haliliye ilçe sınırlarında bulunan İbni Sina Anaokulu öğrencileriyle bir araya gelen çevre mühendisleri, kısa filmler ve eğitici videolarla miniklere bilgi verdi. Atıkların geri dönüşüme kazandırılması için çöp olarak bilinen atıkların geri dönüşüm sayesinde tekrar kullanılabilir hale getirildiğini anlatan ekipler, oyunlar ve soru-cevaplarla çocukların yoğun ilgisini çekiyor.

10 ayda 364 ton atık toplandı

Haliliye Belediyesinin daha temiz bir çevre için çocuklara duyarlı olmayı aşıladığı eğitimler sayesinde ise 2024 yılının ilk 10 aylık sürecinde 364 ton geri dönüştürülebilir atık toplandı. Eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları ile ilk yıldan bu yana toplanan geri dönüştürülebilir atıklar sayesinde 19 bin 289 adet ağaç kesilmekten kurtarıldı. Çevre dostu proje ile 10 bin 511 kilogram sera gazı salınımı önlenirken, 4 milyon 600 bin metreküp suyun kirlenmesi önlendi.