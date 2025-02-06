Haliliye Belediyesi Kültür ve Sanat Evi ile çeşitli dallarda verilen eğitim ve hobi kursları, gençlerin hem meslek sahibi olmalarına hem de keyifli zaman geçirmelerine imkan sağlıyor.

Haliliye Belediyesi’nin kültür ve sanat alanında hizmete sunduğu kurslar, yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatıyla hizmete sunulan kültür ve sanat evi, def, bendir, ney, keman, bağlama, ebru, hüsn-i hat ve piyano kurslarıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Vatandaşlara zaman geçirecekleri alanlar sunan kültür ve sosyal işler müdürlüğü, gençlerin sanatla iç içe olmalarına imkan sağlıyor. Kültür ve Sanat Evindeki kurslar ile yeteneklerini keşfeden öğrenciler, el becerilerini geliştirerek, keyifli zaman geçiriyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından ders alan gençler, ilgilendikleri sanat dalında teorik ve uygulamalı eğitim alıyor. Haliliye Belediyesi’nin sunduğu imkanlarla kültür ve sanatla dolu bir gün geçiren öğrenciler, sunulan imkanlardan ötürü Canpolat’a ve ekibine teşekkürlerini iletti.

Müzik öğretmeni olmak için eğitim aldığını kaydeden gitar kursu öğrencisi Zeliha Kılıç, "Buraya hobi amaçlı değil meslek öğrenmek için geliyorum. Müzik öğretmenliği için. Başkanımızın böyle bir yer kurması benim için daha iyi oldu, merkezi bir yerde olması da bizim için daha iyi. Teşekkür ederim" dedi.

Ebru kursu öğrencisi Nehir Alya ise YKS’ye hazırlandığını ve stres atmak için keyifli zaman geçirdiğini belirterek, "Ben YKS öğrencisiyim. YKS’den arta kalan zamanlarda ebru kursuna geliyorum. Hocamıza ve başkanımıza çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise kurslara kayıtların devam ettiği ve kayıt olmak isteyen vatandaşların bizzat müracaat etmeleri gerektiği belirtildi.