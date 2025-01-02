Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Haliliye Belediye Başkanlığı Kupa Koşusunu, Ferit Yardımcı’nın jokeyliğini yaptığı 10 numaralı Sararsan kazandı.

Haliliye Belediyesi tarafından organize edilen ve 10’uncusu düzenlenen Haliliye Belediye Başkanlığı Kupa Koşusu’nu Belediye Başkan Vekili İbrahim Halil Kaya, Şanlıurfa Hipodrum Müdürü Eyyüp Ege ve çok sayıda davetli izledi. Kum pistte 2 bin 100 metrede gerçekleşen koşuyu, Ferit Yardımcı’nın jokeyliğini yaptığı 10 numaralı Sararsan isimli safkan kazandı. Haliliye Belediye Başkan Vekili İbrahim Halil Kaya, yarışı kazanan Sararkan isimli atın Antrenörü Mehmet Ali Çiçek’e kupasını takdim etti.

Kupa töreni sonrası açıklama yapan İbrahim Halil Kaya, “Haliliye Belediye Başkanlığı Koşusu’nda birinci olan Mehmet Ali Çiçek kardeşimizi tebrik ediyorum. Kendisine de ödülünü verdik. Nice yarışlar diliyorum, hayırlı olsun inşallah” ifadelerini kullandı.

Yarışı izlemeye gelen vatandaşlara ise Haliliye Belediyesi tarafından sıcak çorba ikram edildi.