Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından İzmir’in Kemalpaşa ilçesindeki Halilbeyli Mahallesi’ne yapılan futbol sahası, AK Parti İzmir Milletvekili Kırkpınar’ın da katıldığı törenle açıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kemalpaşa’nın Halilbeyli Mahallesi’ne standartlara uygun futbol sahası yapıldı. Halilbeylispor yöneticileri ile Kaymakam Musa Sarı’nın talebi üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığı ile görüşüp konuyu sonuçlandıran AK Parti İzmir Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Yaşar Kırkpınar, sahanın açılışını beraberindekilerle yaptı.

Spora ve sporcuya her zaman önem verdiklerini belirten Kırkpınar, “Türkiye, son 20 yılda Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bir devrim gerçekleşti. Eğitime, sağlığa, altyapıya, sanayiye, gençlik yatırımlarına ve spora kadar her anlamda devasa bir dönüşüm var. Tesislerimizde yetişen milyonlarca lisans sahibi sporcularımız, yıldızlarımız var. Büyükşehirlerden köylere kadar her yerde spor adına büyük bir dönüşümü görüyoruz. Bunun adı tesis devrimidir. İşte bugün başta Halilbeyli Spor olmak üzere Kemalpaşa’mıza kazandırdığımız bu sahada bu değişim ve dönüşümün bir göstergesidir” dedi. Kemalpaşa’da kamu yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğine de dikkat çeken Kırkpınar, ilçe merkezinde bulunan stadyumun da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tamamen yenileneceğini müjdeledi. Kırkpınar, “İlçe merkezinde bulunan stadyumumuz için talep edilen tribünlerin üstünün kapatılması, koltukların değiştirilmesi, ıslak zeminler ve tamamen tadilatı ile sahanın sentetik çim, kafes tel ve aydınlatma gibi talep edilen tüm bakım onarım ödenekleri onaylandı. Ayrıca Spor Toto tarafından ilçemize 2 halı sahanın daha yapılacağını da belirtmek isterim” diye konuştu.